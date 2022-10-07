إسرائيل تستعد لضخ الغاز من حقل "كاريش" الأحد المقبل

ورفضت إسرائيل، المراجعات اللبنانية على مقترح ترسيم الحدود البحرية، وهددت بوقف المفاوضات إذا استهدف حزب الله اللبناني حقل "كاريش".

وأمس الخميس، قال مسؤول سياسي رفيع، إن "إسرائيل تلقت تعليقات لبنان على مسودة الاتفاقية الليلة وأكد أنها تضمنت تغييرات جوهرية"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يائير لابيد، أمر فريق التفاوض برفض التعديلات اللبنانية، حيث أوضحت إسرائيل أنه إذا هدد حزب الله أو حاول الإضرار بمنصة "كاريش" فستتوقف المفاوضات على الفور.

وأضاف المسؤول الكبير أن "رئيس الوزراء لابيد أوضح أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريباً".