إسرائيل تستعد لضخ الغاز من حقل "كاريش" الأحد المقبل
كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لبدء العمل في حقل "كاريش" للغاز خلال الأيام القادمة، مؤكدة أنه من المتوقع أن يبدأ العمل في الحقل يوم الأحد المقبل.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه "في هذه المرحلة، ستكون العملية تجريبية وسيتدفق الغاز من الشاطئ إلى الحفارة المتنقلة، على مسافة حوالي 100 كيلومتر"، مضيفة أنه "في الأيام التالية، سيبدأ الضخ نفسه ويتدفق الغاز من منصة كاريش إلى الشاطئ".
وأوضحت أن "النظام السياسي والأمني الإسرائيلي أكد أن تشغيل المنصة سيتم وفق الاعتبارات المهنية - الفنية فقط، وبغض النظر عن تهديدات زعيم الحزب اللبناني حسن نصرالله".
وأكدت الصحيفة، أنه في المقابل تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أيضاً لاحتمال وقوع مواجهة محدودة مع حزب الله اللبناني، رغم أن تقدير احتمالية وقوعها ليست عالية.
ويوم أمس الخميس، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب في الحدود الشمالية لإسرائيل، وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر، بعد توقف المفاوضات مع لبنان على الحدود البحرية.
ورفضت إسرائيل، المراجعات اللبنانية على مقترح ترسيم الحدود البحرية، وهددت بوقف المفاوضات إذا استهدف حزب الله اللبناني حقل "كاريش".
وأمس الخميس، قال مسؤول سياسي رفيع، إن "إسرائيل تلقت تعليقات لبنان على مسودة الاتفاقية الليلة وأكد أنها تضمنت تغييرات جوهرية"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يائير لابيد، أمر فريق التفاوض برفض التعديلات اللبنانية، حيث أوضحت إسرائيل أنه إذا هدد حزب الله أو حاول الإضرار بمنصة "كاريش" فستتوقف المفاوضات على الفور.
وأضاف المسؤول الكبير أن "رئيس الوزراء لابيد أوضح أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريباً".