ما المفاجآت التي قد تُغير التقارب بين بايدن وترامب؟

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة تتجه، وفقًا للمؤشرات الحالية، نحو انتخابات رئاسية متقاربة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما لم تحدث أمور غير متوقعة.

وبحسب تقرير للصحيفة، تم تحديد المرشحين الرئيسين بشكل جيد، واتخذ معظم الناخبين قرارهم. ورغم بعض الأحداث المهمة، فإنه لم يتغير الكثير خلال الأشهر الأخيرة في التوازن بين الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

تغير التوازن المتوقع

ومع ذلك، بقدر ما تبدو البيئة السياسية جامدة، فإن هناك أيضًا عدم استقرار أساسي ناجم عن الإحباط الذي يشعر به العديد من الناخبين بشأن هذا الاختيار.

كما قد تحدث أشياء أخرى، وفقًا للصحيفة، مثل: تعرّض أحد المرشحين لطارئ صحي يمنعه من إكمال السباق، أو احتمال قيام المرشحين المستقلين، مثل: روبرت ف. كينيدي جونيور، أو مرشحي الطرف الثالث بسحب ما يكفي من الأصوات في عدد كافٍ من الولايات للتأثير بشكل مادي على النتيجة، يمكن أن تُحدث فرقًا وتغير التوازن المتوقع في الانتخابات.