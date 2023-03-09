بايدن يعلن ميزانية أشبه ببرنامج انتخابي

يعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، مشروع ميزانية أشبه ببرنامج حملة تحسباً للانتخابات الرئاسية، العام 2024، بما يتضمنه من وعود اجتماعية واقتراح بزيادة الضرائب على الأثرياء، ولو أنه من المرجح أن تصطدم بنوده الرئيسية بحاجز الكونغرس.

ويأمل الرئيس أن يستمد زخما سياسيا إضافيا من خطته المالية التي اختار عرضها في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الإستراتيجية على الخارطة الانتخابية.

وسبق أن كشف الرئيس الذي لم يعلن رسميا سوى "نية" للترشح، العام 2024، غير أن نبرته توحي بأنه باشر الحملة ببعض الاقتراحات المالية دون أن يبدي ثقة كبرى في القدرة على تحقيقها.

فلم يعد الديمقراطيون يسيطرون منذ بداية العام سوى على مجلس الشيوخ، فيما بات مجلس النواب تحت هيمنة الجمهوريين المصممين على عدم المصادقة على أي زيادة في الضرائب.