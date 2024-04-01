بعد إرسالها مذكرة لكييف.. روسيا تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية

أعلنت موسكو أنها تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية، وأنها تعد الوثائق ذات الصلة بعد إرسال مذكرة حول مكافحة الإرهاب إلى كييف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، للقناة الأولى الروسية: "تعتزم روسيا اللجوء إلى المحاكم الدولية. ويجري الآن إعداد الوثائق ذات الصلة، وتقوم بلادنا بالإجراءات الإلزامية المناسبة".

وأضافت أن كييف "اتبعت عمدًا طريق الإرهاب والتطرف، وأن السلطات الأوكرانية لم تدرك فداحة مثل هذه الأعمال". حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".