بعد إرسالها مذكرة لكييف.. روسيا تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية
أعلنت موسكو أنها تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية، وأنها تعد الوثائق ذات الصلة بعد إرسال مذكرة حول مكافحة الإرهاب إلى كييف.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، للقناة الأولى الروسية: "تعتزم روسيا اللجوء إلى المحاكم الدولية. ويجري الآن إعداد الوثائق ذات الصلة، وتقوم بلادنا بالإجراءات الإلزامية المناسبة".
وأضافت أن كييف "اتبعت عمدًا طريق الإرهاب والتطرف، وأن السلطات الأوكرانية لم تدرك فداحة مثل هذه الأعمال". حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".
وحول المذكرة التي أرسلتها روسيا إلى أوكرانيا، والتي تتعلق بمطالب تسليم شخصيات أمنية أوكرانية مرتبطة بـ"هجمات داخل روسيا"، أشارت زاخاروفا إلى أن" المذكرة غير متعلقة بهجوم كروكوس".
موضحة أن "موسكو سترسل مذكرة جديدة إلى كييف حول الهجوم إذا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن أوكرانيا متورطة في الأمر".
وتابعت "أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان قرار دعم الأعمال الإرهابية قد تم اتخاذه تحت تأثير دول أجنبية أو من قبل سلطات كييف بشكل مستقل".
وكانت وزارة الخارجية الروسية أفادت في وقت سابق بأن الجانب الروسي سلم مؤخرًا مذكرة بشأن مكافحة الإرهاب إلى أوكرانيا عبر قناة موجودة في العاصمة البيلاروسية مينسك، وتطالب المذكرة كييف بتسليم رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني فاسيلي ماليوك، لمحاكمته بتنظيم هجمات داخل روسيا منها "تفجير جسر القرم" في أكتوبر/تشرين الأول 2022.