أعلن الحداد في روسيا.. بوتين يتهم أوكرانيا ويتوعد منفذي هجوم موسكو
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحداد في كل أنحاء روسيا يوم غد الأحد، تكريمًا لأرواح ضحايا هجوم مجمع"كروكوس" بالقرب من موسكو، مشيرا الى أنه تم تجهيز منفذ للمهاجمين، من أجل الهروب إلى أوكرانيا.
وفي أول تعليق على الهجوم وخلال خطاب موجه للشعب، بثه التلفزيون الروسي قال بوتين: إن "مطلقي النار في كروكوس تحركوا باتجاه أوكرانيا حيث تم إعداد "نافذة" لهم".
ووصف بوتين ما حدث في "كروكوس" بأنه "هجوم إرهابي دموي وهمجي".
وأضاف: بأن "العشرات من المسالمين الأبرياء وقعوا ضحايا الهجوم الإرهابي في كروكوس".
وأشار بوتين إلى أن المجرمين ذهبوا للقتل بدم بارد، و"أطلقوا النار على الروس من مسافة قريبة، كما فعل النازيون ذات يوم". مشددًا على أنه سيتم الكشف عن هوية المنفذين، وسيتم معاقبة الجميع.
وأشار إلى أن "وكالات التحقيق وإنفاذ القانون ستبذل قصارى جهدها لتحديد جميع تفاصيل الهجوم الإرهابي".
وأعرب بوتين عن امتنانه لطواقم الإسعاف، ورجال الإطفاء، وعمال الإنقاذ الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ حياة الناس، كما عبّر عن تعازيه لكل من فقد عائلته وأصدقائه.