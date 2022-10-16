خلال افتتاح مؤتمر الحزب الحاكم.. شي يتعهد بـ"الكفاح الكبير" من أجل تايوان



ندد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد بتدخل قوى خارجية في تايوان، بينما أشاد بانتقال هونغ كونغ من "الفوضى إلى الحكم"، وذلك خلال خطاب بمناسبة افتتاح المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين.

وتعهد شي في خطابه بخوض "كفاح كبير ضد النزعة الانفصالية والتدخل" في جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، مشيرا في الوقت عينه الى أن "الوضع في هونغ كونغ حقق تحولا كبيرا من الفوضى الى الحكم".

وافتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم والذي يستمر أسبوعا ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلاله بفترة رئاسة ثالثة ويعزز مكانته كأقوى حاكم للبلاد منذ ماو تسي تونغ.

وبدأ التجمع الذي يضم نحو 2300 مندوب من جميع أنحاء البلاد في قاعة الشعب الكبرى على الجانب الغربي من ميدان تيانانمين وسط إجراءات أمنية مشددة.

ودخل شي(69 عاما) القاعة قبل الساعة العاشرة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) وبدأ إلقاء كلمة استعرض فيها إنجازات الحزب في السنوات الأخيرة وحدد أولويات واسعة النطاق للسنوات الخمس المقبلة على رأسها الملف المتعلق بتايوان والتدخلات الخارجية.

وقال الرئيس الصيني إن مؤتمر الحزب الشيوعي ينعقد في "لحظة حساسة" بالنسبة للصين، منتقدا تدخل "قوى خارجية" في تايوان.

وأشاد شي جين بينغ بحكم الحزب الشيوعي، مستعرضا ما حققه من إنجازات.

وقال شي أمام مندوبي الحزب "المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني هام جدا وينعقد في لحظة حساسة، عندما يبدأ الحزب بأكمله والشعب من جميع المجموعات الاتنية برحلة جديدة لبناء بلد اشتراكي حديث بشكل شامل".