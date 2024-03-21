أتال: روسيا تريد معاقبة أرمينيا

اتّهم رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، الأربعاء، روسيا بالرغبة في "معاقبة أرمينيا" بسبب ما وصفه"تطلعها إلى السلام واحترام سيادتها، وهما من المبادئ التي تنتهكها موسكو في أوكرانيا".

وقال أتال في العشاء السنوي للمجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية الفرنسية إن "روسيا تريد معاقبة أرمينيا لأنها اختارت طريق مكافحة الإفلات من العقاب بانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية وبكل بساطة، لأنها اختارت الديموقراطية ودولة القانون".

وبحسب "فرانس برس"، انتقد رئيس الوزراء "موقف روسيا الذي لم يُدِن استخدام القوة" من جانب أذربيجان في جيب ناغورني قره باغ حيث كانت تعيش حتى نهاية العام الماضي أغلبية من السكان الأرمن، و"في الواقع تغاضى عنها"، مشيرا إلى أن "القوات الروسية المفترض فيها حفظ السلام، سمحت بتفاقم الأزمة الإنسانية" على حد تعبيره.

وطالب أتال، أذربيجان "بسحب قواتها من المواقع المحتلة في أرمينيا"، منوها إلى أن "الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أقر بأن القوات الأذربيجانية تقدمت إلى نقاط عدة في الأراضي الأرمينية"، لافتا إلى أن "التحدي اليوم هو مساعدة أرمينيا في الدفاع عن استقلالها وديموقراطيتها وأراضيها، بكلمة واحدة، سيادتها والحفاظ على سلامة أراضي أرمينيا".