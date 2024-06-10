تظاهرات وسط باريس بعد فوز اليمين المتطرف بالانتخابات الأوروبية (صور)
احتشد مئات الفرنسيين المعارضين، فجر الاثنين، في ساحة "الجمهورية" وسط العاصمة باريس، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
وفاز اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية بفارق شاسع عن معسكر الأغلبية الرئاسية، وهو ما أجبر الرئيس إيمانويل ماكرون لإعلان حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وحصد اليمين الفرنسي المتطرف نسبة تزيد على 30% من الأصوات، ملحقاً هزيمة ساحقة بالمعسكر الرئاسي الذي حصل على نحو 15% من الأصوات.
ودعا للمظاهرة أنصار أقصى اليسار ضد اليمين المتطرف، في باريس، في الوقت الذي أكد فيه ماكرون أن أحزاب اليمين المتطرف حققت تقدماً كبيراً في كل أنحاء أوروبا.
ورفع المتظاهرون أعلامًا تابعة لأحزاب اليسار، والمنظمات الشبابية من المدافعين عن البيئة، واتحادات الطلاب، والحزب الاشتراكي، وحزب "فرنسا الأبية" اليسارى المتطرف.
وردد المتظاهرون خلال الاحتجاجات شعارات مناهضة لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.
وقال ماكرون في تعليقه على نتائج الانتخابات: "صعود القوميين والديماغوجيين يشكل خطراً على أمتنا وأيضاً على أوروبا وعلى مكانة فرنسا في أوروبا وفي العالم".
وفي أول تعليق لها، قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن: "نحن على استعداد لممارسة السلطة إذا منحنا الفرنسيون ثقتهم".