تظاهرات وسط باريس بعد فوز اليمين المتطرف بالانتخابات الأوروبية (صور)

وحصد اليمين الفرنسي المتطرف نسبة تزيد على 30% من الأصوات، ملحقاً هزيمة ساحقة بالمعسكر الرئاسي الذي حصل على نحو 15% من الأصوات.

ودعا للمظاهرة أنصار أقصى اليسار ضد اليمين المتطرف، في باريس، في الوقت الذي أكد فيه ماكرون أن أحزاب اليمين المتطرف حققت تقدماً كبيراً في كل أنحاء أوروبا.