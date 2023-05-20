استطلاع إسرائيلي: القدس مازالت غير موحدة‎‎

وتؤكد هذه النتائج على ما يقوله محللون ومراقبون، بأن إجراءات الاحتلال ونشاطات المستوطنين مثل "مسيرة الأعلام"، وما يقابلها من انتفاضات ومواجهات في المدينة، تظهر بوضوح أن "السيادة الإسرائيلية" على المدينة مفهوم غير مستقر، وأن رد الفعل الفلسطيني والعربي يثبت ذلك.

كما أظهر استطلاع آخر، أن 62% من الإسرائيليين يرفضون العيش في القدس، مقابل 30 % أبدوا استعداداً لذلك.

ويأتي هذا الاستطلاع لتقييم الأوضاع في القدس، بعد يومين على مسيرة الأعلام الإسرائيلية احتفالاً بيوم "توحيد القدس"، وهو يوم احتلال إسرائيل للشطر الشرقي من المدينة وضمها تحت السيادة الإسرائيلية.