كشفت موقع مروحية رئيسي.. تعرف على المسيرة التركية "أقينجي"

تتمتع الطائرة المسيرة التركية "أقينجي" بقدرات عالية في مهام الاستطلاع والأداء القتالي، وكانت من بين الآليات التي استُخدمت في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي منذ فقدانها مساء أمس.

و"أقينجي" طائرة قتالية بدون طيار ذات قدرة تحمّل كبيرة، وتطير على ارتفاعات عالية، طوّرتها شركة صناعة الدفاع "بيكار" التركية.