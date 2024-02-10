قاذفتان روسيتان تحلقان قرب ألاسكا الأمريكية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز"توبوليف 95 أم أس" حلقتا قبالة ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت في بيان، إن "حاملتي الصواريخ الإستراتيجيتين من طراز توبوليف 95 أم أس، نفذتا رحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ، بالقرب من الساحل الغربي للألاسكا في مناورة جوية استغرقت أكثر من 7 ساعات".

وأوضح البيان، أنه "تم توفير مرافقة للقاذفتين من مقاتلات طراز سوخوي 30 أس أم تابعة للقوات الجوية الفضائية".