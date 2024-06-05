"ذا تليغراف": فوز فاراج بمقعد كلاكتون سيشكل كارثة للمحافظين في بريطانيا

اعتبرت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، أن فوز نايجل فاراج بمقعد الدائرة الانتخابية "كلاكتون"، الذي يتنافس عليه الآن، سيشكل كارثة للمحافظين في بريطانيا.

وأعلن فاراج، الذي قاد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ترشحه للانتخابات التشريعية المقررة، في الـ4 من شهر يوليو/تموز المُقبل في بريطانيا، عن حزب "الإصلاح" البريطاني القومي.

وتعد الدائرة الانتخابية "كلاكتون" واحدة من أكثر المناطق المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويعتقد أن ما يصل إلى 72% صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في العام 2016.