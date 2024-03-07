إصبعه على الزناد.. زعيم كوريا الشمالية يشهد تدريبا عسكريا (صور)
نشرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، صورًا للزعيم كيم جونغ أون، وهو يتفقد قاعدة تدريب عسكرية رئيسة حاملا بندقية، ويحض جيش بلاده على تكثيف التدريبات.
وأظهرت صور لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية كيم، مرتديا سترة جلدية سوداء، وحاملا بندقية بينما يتحدث إلى جنود ويشرف على تدريبات إطلاق نار ويتفحص أسلحة.
وذكرت الوكالة أن كيم طلب من جيش بلاده خلال زيارته القاعدة الواقعة في المنطقة الغربية للبلاد، أن "يكثف بشكل مضطرد التدريبات الحربية الفعلية، التي تهدف إلى تحسين قدراته القتالية بسرعة، من أجل الاستعداد الكامل للحرب".
ووفقًا لوكالة "فرانس برس" فإن زيارة كيم التفقدية تأتي في وقت تجري فيه سيول وواشنطن مناوراتهما العسكرية السنوية التي تحمل اسم "درع الحرية"، وتشمل تدريبات ميدانية وأخرى على اعتراض الصواريخ، إضافة إلى بعض المناورات بالذخيرة الحية.
ووصفت بيونغ يانغ التدريبات بأنها "متهورة" وحذرت حلفاءها بأنهم سيدفعون "ثمنا باهظا".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية، أن الجنود تعهدوا لكيم بـ"ولائهم القوي (...) في النضال المقدس من أجل أمن البلاد".
وترى كوريا الشمالية أن هذه المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمثابة تدريب على غزو أراضيها، وقد أجرت تجارب عسكرية صاروخية في الماضي ردا عليها.
وقالت سيول، الثلاثاء، إن جيشها مستعد تماما لأي استفزازات محتملة من كوريا الشمالية.
وكرر الزعيم كيم جونغ أون الشهر الماضي، أن بيونغ يانغ لن تتردد في "إنهاء" كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم، واصفا سيول بأنها "العدو الأول والأخطر لكوريا الشمالية والعدو اللدود الثابت".
وفي كانون الثاني/يناير، أطلقت كوريا الشمالية وابلا من القذائف المدفعية بالقرب من جزيرتين كوريتين جنوبيتين حدوديتين؛ ما دفع سيول إلى إجراء تدريبات بالذخيرة الحية، وإصدار أوامر بإجلاء سكان المنطقة.