إصبعه على الزناد.. زعيم كوريا الشمالية يشهد تدريبا عسكريا (صور)

ووصفت بيونغ يانغ التدريبات بأنها "متهورة" وحذرت حلفاءها بأنهم سيدفعون "ثمنا باهظا".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية، أن الجنود تعهدوا لكيم بـ"ولائهم القوي (...) في النضال المقدس من أجل أمن البلاد".

وترى كوريا الشمالية أن هذه المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمثابة تدريب على غزو أراضيها، وقد أجرت تجارب عسكرية صاروخية في الماضي ردا عليها.

وقالت سيول، الثلاثاء، إن جيشها مستعد تماما لأي استفزازات محتملة من كوريا الشمالية.

وكرر الزعيم كيم جونغ أون الشهر الماضي، أن بيونغ يانغ لن تتردد في "إنهاء" كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم، واصفا سيول بأنها "العدو الأول والأخطر لكوريا الشمالية والعدو اللدود الثابت".

وفي كانون الثاني/يناير، أطلقت كوريا الشمالية وابلا من القذائف المدفعية بالقرب من جزيرتين كوريتين جنوبيتين حدوديتين؛ ما دفع سيول إلى إجراء تدريبات بالذخيرة الحية، وإصدار أوامر بإجلاء سكان المنطقة.