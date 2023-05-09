فاغنر تتلقى أمرًا بالبقاء في باخموت وإلا سيُعتبر رجالها "خونة"
أعلن يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التي تقاتل في شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنه أُبلغ بأنه ورجاله سيعتبرون خونة إذا تخلوا عن مواقعهم في مدينة باخموت.
لكن بريجوجن قال للمرة الثانية في غضون أيام، إن قواته ستغادر باخموت إذا لم تتسلم الذخيرة المطلوبة للمضي قدمًا في المعركة.
وجاءت التصريحات الجديدة في رسالة صوتية من زعيم فاغنر تزامنت مع احتفال روسيا بيوم النصر في الميدان الأحمر في موسكو.
وقال بريجوجن: "صدر أمر قتالي أمس ينص بوضوح على أننا إذا تركنا مواقعنا (في باخموت)، فسيكون ذلك خيانة للوطن.. كانت هذه هي الرسالة التي جرى توجيهها إلينا".
وأضاف: "لكن إذا لم تتوفر الذخيرة، فسنترك مواقعنا وسنكون نحن من يسأل عن الذي يخون الوطن حقًا.. على ما يبدو إنه الشخص الذي وقع على أمر تقديم القليل جدًا من الذخيرة.. سنبقى في باخموت وسنواصل المطالبة بالحصول على الذخيرة لبضعة أيام أخرى".
وأشار بريجوجين في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين إلى أن هناك مؤشرات على أن مشكلة الذخيرة قد تم حلها، لكنه قال اليوم إن حجم الشحنة تقلص، موضحا: ""أعطونا 10 بالمئة فقط مما طلبناه. لقد تم خداعنا".