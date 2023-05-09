فاغنر تتلقى أمرًا بالبقاء في باخموت وإلا سيُعتبر رجالها "خونة"

أعلن يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التي تقاتل في شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنه أُبلغ بأنه ورجاله سيعتبرون خونة إذا تخلوا عن مواقعهم في مدينة باخموت.

لكن بريجوجن قال للمرة الثانية في غضون أيام، إن قواته ستغادر باخموت إذا لم تتسلم الذخيرة المطلوبة للمضي قدمًا في المعركة.

وجاءت التصريحات الجديدة في رسالة صوتية من زعيم فاغنر تزامنت مع احتفال روسيا بيوم النصر في الميدان الأحمر في موسكو.