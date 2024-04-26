أمريكا تعتزم فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية

قال مسؤول في وزارة التجارة الأمريكية، إن إدارة الرئيس بايدن تعتزم فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية، وزيادة التدقيق في الصفقات، للحد من تحول مسارها إلى عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية وغيرها. وفق وكالة "رويترز".

وعلّقت الوزارة في 27 أكتوبر معظم صادرات الأسلحة النارية لتقييم "خطر تحويلها إلى كيانات أو أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي، أو تنتهك حقوق الإنسان، أو تغذي الأنشطة الإجرامية".

والوزارة بصدد الإعلان اليوم الجمعة عن إلغاء التعليق اعتبارا من 30 مايو، عندما تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ. وقال المسؤول إن الوزارة فرضت القيود لأنها تعتقد أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع تحول استخدام الأسلحة النارية المصدّرة إلى أغراض خبيثة، والإضرار بالأمن القومي الأمريكي.