صحف عالمية: انسحاب أوكراني محتمل من باخموت.. والزلزال يقرب تركيا واليونان

لا تزال المعركة حول باخموت بشرق أوكرانيا تتصدر عناوين الصحف العالمية التي أوردت تقارير تفيد بأن كييف تدرس "خيارات" الانسحاب من المدينة المحاصرة، بينما تشن القوات الروسية هجمات مكثفة من ثلاثة محاور.

كما تناولت أبرز الصحف الصادرة صباح الاثنين، ما وصفته بـ"دبلوماسية الزلازل"، قائلة إنه يمكن للكارثة الإنسانية الأخيرة أن تعيد العلاقات بين تركيا واليونان إلى المسار الصحيح، والكف عن العداء بين البلدين العضوين بالناتو.

أما في إيران، فسلطت الصحف الضوء على موجة "التسمم الجماعي" التي ضربت مدارس "الفتيات" وأسفرت عن إصابة المئات منهن، وسط تقارير تتحدث عن تضليل واسع من قبل النظام للتعميم على الحادث الذي يتابعه المجتمع الدولي عن كثب.

باخموت: خيارات أوكرانية للانسحاب.. وضغط روسي

في ضوء قتال مستعر حول مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن القوات الأوكرانية تدرس في الوقت الحالي "خيارات منطقية" للانسحاب من المدينة المحاصرة، وذلك جراء خناق مشدد تفرضه القوات الروسية على طرق الإمداد.

وقالت الصحيفة – نقلاً عن محللين عسكريين - إنه بينما تتشبث بباخموت، تعتبر كييف الانسحاب إلى موقع دفاعي أفضل لها، حيث تهاجم روسيا من ثلاث جهات وتحاول إجبار القوات الأوكرانية على الانسحاب من المدينة.

وقال المحللون للصحيفة، إن محاولات أوكرانيا الحفاظ على مواقعها في باخموت، أمس الأحد، وإطالة القتال الذي أصبح رمزاً للمقاومة، ستكون تداعياتها كارثية على قواتها التي أصبحت محاصرة بشكل كبير، مشيرين إلى أن الانسحاب سيمكنها من الحفاظ على جنودها بأقل الخسائر.