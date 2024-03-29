لوموند: زيارة ماكرون إلى البرازيل كشفت عمق خلافاته مع دا سيلفا

وبحسب الصحيفة، اعتبرت زيارة ماكرون للبرازيل جزءا من إستراتيجية دبلوماسية أوسع، في أعقاب لقاءات مماثلة مع قادة من الهند والصين.

وأوضحت "لوموند" أنه لا تزال هناك تحديات، لا سيما فيما يتعلّق بقضايا المناخ والاتفاقيات التجارية، حيث انتقد ماكرون اتفاق ميركوسور الحالي، مما يشير إلى عدم موافقته على موقف البرازيل، لافتة إلى أنه، وعلى الرغم من المحاولات لإيجاد أرضية مشتركة، سلطت المناقشات التي دارت بين ماكرون ولولا الضوء على تعقيدات العلاقات الفرنسية البرازيلية.

حجب التكنولوجيا

وفي القاعدة العسكرية في إيتاغواي، ألمح ماكرون إلى الدعم الفرنسي لطموحات البرازيل في مجال الغواصات النووية، وإن كان ذلك من دون نقل التكنولوجيا، حيث سلّطت المناقشات الاقتصادية في ساو باولو الضوء على وجهات نظر متباينة بشأن الاتفاقيات التجارية، مع تأكيد البرازيل على استقلالها الذاتي في المفاوضات.

وختمت "لوموند" أن زيارة ماكرون إلى البرازيل أظهرت الديناميكيات المعقّدة بين فرنسا ولاعب رئيس في الجنوب العالمي كالبرازيل، وبينما تم تبادل لفتات الصداقة، كشفت التوترات والخلافات الكامنة عن التحديات المتمثلة في تعزيز الحوار الهادف ضمن مشهد جيوسياسي متزايد التعقيد.