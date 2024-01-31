مرشح الرئاسة الفنلندية يحذر أمريكا من انتهاك ضماناتها الأمنية

حذّر المرشح الرئاسي الفنلندي بيكا هافيستو الولايات المتحدة الأمريكية من انتهاك الضمانات الأمنية التي قدمتها لبلاده في حلف "الناتو".

وأعرب هافيستو، الذي سيخوض جولة إعادة لضمان مقعد الرئاسة في بلاده، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة سوف تتوقف عن كونها قوة عالمية إذا انتهكت تلك الضمانات.

وقال هافيستو خلال مناظرة انتخابية يوم الثلاثاء: "بقدر ما تنوي الولايات المتحدة أن تظل قوة عالمية، يجب عليها أن تحترم الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تشارك فيها".

وأضاف: "إذا انسحبت من حلف شمال الأطلسي أو انتهكت الاتفاقيات الفردية أو الضمانات الأمنية المقدمة، مثل اتفاقية الدفاع مع فنلندا، ستتوقف عن كونها قوة عالمية ولن تكون هناك ثقة بها".

ونقلت عنه صحيفة "ايلتا سانومات" الفنلدية قوله: "لا أعتقد أن أي رئيس أمريكي أو أي حركة سياسية في الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمثل هذه التغييرات".

