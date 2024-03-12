موسكو: تدمير 25 مسيرة أوكرانية هاجمت 7 مناطق روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم اعتراض وتدمير 25 مسيرة أوكرانية هاجمت 7 مناطق روسية في وقت واحد فجر اليوم الثلاثاء.

وبحسب الوزارة فقد شنت المسيرات الأوكرانية هجمات على كل من بيلغورود، وفورونيج، وكورسك، وموسكو، ونيجني نوفغورود، وتولا، وأوريول.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرتين في مقاطعة موسكو، ولينينغراد (طائرة واحدة) وبيلغورود (7) وكورسك (11) وتولا (1) وأوريول (2).

واستهدفت الهجمات مستودعاً للنفط في مدينة كستوفو، في مقاطعة نيجني نوفغورود، وقال حاكم المقاطعة إنه نتيجة للحادث اشتعلت النيران في إحدى وحدات تكرير النفط.

وفي وقت لاحق أعلنت الدفاع الروسية أنها أسقطت 8 صواريخ من طراز "فامبير" وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا أو" فوق مقاطعة بيلغورود.

حريق مستودعات

وتعرّض مستودعا وقود في مدينتَي أوريول وكستوفو الروسيّتين لهجوم شنّته طائرات بلا طيّار في وقت باكر اليوم، ما أدّى إلى اندلاع حرائق، حسبما أعلن حاكمان إقليميّان.

وأفاد حاكم منطقة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين، بأن مجمعا للوقود والطاقة في منطقة كستوفو الصناعية تعرض لهجوم بطائرات بلا طيار. وكتب على تلغرام أن "الخدمات الخاصة تعمل في الموقع، مستخدمة كل القوات والوسائل اللازمة لتحديد مكان الحريق في إحدى منشآت تكرير النفط"، موضحا أنه لا توجد إصابات.

من جهته كتب حاكم أوريول، أندرييه كليتشكوف، على تلغرام "تحطمت طائرة بلا طيار في أوريول. تعرض مجمع للوقود والطاقة لهجوم. الخدمات الخاصة تعمل في مكان الواقعة لاحتواء الحريق. لا يوجد ضحايا".