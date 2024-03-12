موسكو: تدمير 25 مسيرة أوكرانية هاجمت 7 مناطق روسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم اعتراض وتدمير 25 مسيرة أوكرانية هاجمت 7 مناطق روسية في وقت واحد فجر اليوم الثلاثاء.
وبحسب الوزارة فقد شنت المسيرات الأوكرانية هجمات على كل من بيلغورود، وفورونيج، وكورسك، وموسكو، ونيجني نوفغورود، وتولا، وأوريول.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرتين في مقاطعة موسكو، ولينينغراد (طائرة واحدة) وبيلغورود (7) وكورسك (11) وتولا (1) وأوريول (2).
واستهدفت الهجمات مستودعاً للنفط في مدينة كستوفو، في مقاطعة نيجني نوفغورود، وقال حاكم المقاطعة إنه نتيجة للحادث اشتعلت النيران في إحدى وحدات تكرير النفط.
وفي وقت لاحق أعلنت الدفاع الروسية أنها أسقطت 8 صواريخ من طراز "فامبير" وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا أو" فوق مقاطعة بيلغورود.
حريق مستودعات
وتعرّض مستودعا وقود في مدينتَي أوريول وكستوفو الروسيّتين لهجوم شنّته طائرات بلا طيّار في وقت باكر اليوم، ما أدّى إلى اندلاع حرائق، حسبما أعلن حاكمان إقليميّان.
وأفاد حاكم منطقة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين، بأن مجمعا للوقود والطاقة في منطقة كستوفو الصناعية تعرض لهجوم بطائرات بلا طيار. وكتب على تلغرام أن "الخدمات الخاصة تعمل في الموقع، مستخدمة كل القوات والوسائل اللازمة لتحديد مكان الحريق في إحدى منشآت تكرير النفط"، موضحا أنه لا توجد إصابات.
من جهته كتب حاكم أوريول، أندرييه كليتشكوف، على تلغرام "تحطمت طائرة بلا طيار في أوريول. تعرض مجمع للوقود والطاقة لهجوم. الخدمات الخاصة تعمل في مكان الواقعة لاحتواء الحريق. لا يوجد ضحايا".
كما هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية منطقة بيلغورود الروسية، القريبة من مدينة خاركيف الأوكرانية، دون وقوع إصابات، بحسب حاكم المنطقة الذي قال إن خط كهرباء قد تضرر.
وذكر الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام أن "منطقة بيلغورود تعرضت لهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات بلا طيار".
إلى ذلك، دُمّرت طائرة بلا طيار فوق منطقة تولا في جنوب موسكو، بحسب ما نقلت وكالة تاس عن وزارة الأمن الإقليمية.
وأعلن حاكم منطقة كورسك، الواقعة أيضا قرب حدود أوكرانيا، أن الدفاعات الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بلا طيار.
منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا نهاية فبراير 2022، تمكن الجيش الأوكراني من تنفيذ هجمات بطائرات بلا طيار بشكل متزايد داخل الأراضي الروسية.
وقالت روسيا السبت الماضي إنها دمرت 47 طائرة بلا طيار أوكرانية، معظمها في منطقة على الحدود مع أوكرانيا.