أنقرة وواشنطن تناقشان إسقاط المسيرة التركية في سوريا
قال مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن الوزير هاكان فيدان أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وناقشا مسألة الطائرة المسيرة المسلحة التركية التي أسقطتها الولايات المتحدة في سوريا.
وأضاف أن الوزيرين اتفقا على تحسين عمل الآليات لتجنب أي صراع بين أنقرة وواشنطن خلال العمليات التركية في سوريا والعراق.
وتابع المصدر أن فيدان دعا الولايات المتحدة أيضا إلى وقف العمل مع وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن إحدى طائرات بلادها المسيرة فُقدت خلال عمليات ضد مسلحين أكراد في شمال شرق سوريا؛ بسبب "تقديرات فنية مختلفة" مع أطراف ثالثة على الأرض.
وأضافت أن أنقرة ستواصل ضرب أهداف المسلحين الأكراد في سوريا والعراق، بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أسقطت، أمس الخميس، طائرة تركية مسيرة مسلحة كانت تحلق بالقرب من قواتها في سوريا، وهي المرة الأولى التي تُسقط فيها واشنطن طائرة تابعة لتركيا، حليفتها في "الناتو".
وقالت الخارجية التركية، في بيانها، إنها تعمل مع الأطراف المعنية على الأرض لتحسين عمل آليات عدم الصراع على الأرض، دون أن تذكر اسم دولة بعينها.
وأضافت أن إسقاط طائرتها المسيرة لن يؤثر على عمليات أنقرة العسكرية في المنطقة.