شولتس يبحث مع نتنياهو المساعدات الإنسانية لغزة

من جهته، طالب نتنياهو بدعم دولي واسع النطاق لإسرائيل في الحرب ضد حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "يجب على العالم أن يقف متحدًا خلف إسرائيل من أجل هزيمة حماس".

وفي وقت سابق اليوم، وصل شولتس إلى إسرائيل، في زيارة تستهدف إظهار التضامن في أعقاب هجوم حماس غير المسبوق.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، وفصائل من غزة، أطلقت، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية عسكرية "طوفان الأقصى"، خلّفت قتلى وجرحى وأسرى، بالإضافة لصدمة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي نظراً لفشل القوات الأمنية في إحباط الهجوم.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وتواصل شن غارات خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل و11 ألف جريح، كما فرضت حصاراً شديداً، ومنعت دخول إمدادات المياه والطاقة والغذاء إلى القطاع، وسط مساعٍ دولية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.