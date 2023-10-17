شولتس يبحث مع نتنياهو المساعدات الإنسانية لغزة
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كيفية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة المحاصر، وإنه سيبحث هذا الموضوع مع الرئيس المصري أيضًا.
وأضاف شولتس، بينما كان واقفًا إلى جانب نتنياهو في إسرائيل: "ألمانيا وإسرائيل بلدان ديمقراطيان يتصرفان بالعدالة والقانون حتى في المواقف بالغة الصعوبة.. تحدثت مع رئيس الوزراء عن سبل السماح للناس في غزة بتلقي المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن".
وأكد: "نريد حماية المدنيين ومنع سقوط قتلى في صفوفهم".
من جهته، طالب نتنياهو بدعم دولي واسع النطاق لإسرائيل في الحرب ضد حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة.
وقال نتنياهو: "يجب على العالم أن يقف متحدًا خلف إسرائيل من أجل هزيمة حماس".
وفي وقت سابق اليوم، وصل شولتس إلى إسرائيل، في زيارة تستهدف إظهار التضامن في أعقاب هجوم حماس غير المسبوق.
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، وفصائل من غزة، أطلقت، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية عسكرية "طوفان الأقصى"، خلّفت قتلى وجرحى وأسرى، بالإضافة لصدمة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي نظراً لفشل القوات الأمنية في إحباط الهجوم.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وتواصل شن غارات خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل و11 ألف جريح، كما فرضت حصاراً شديداً، ومنعت دخول إمدادات المياه والطاقة والغذاء إلى القطاع، وسط مساعٍ دولية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.