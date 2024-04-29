زيلينسكي يطالب بتسريع إمدادات الأسلحة لإفشال الهجوم الروسي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، حلفاءه الغربيين إلى تسريع إمدادات الأسلحة إلى كييف "لإفشال" هجوم جديد تحضر له روسيا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال زيلينسكي إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "معاً، علينا أن نُفشل الهجوم الروسي"، مضيفا أن "سرعة الإمدادات تعني حرفيًّا استقرار خط الجبهة".

وفي غضون ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات البلاد تقدمت في عدة مناطق على طول خط المواجهة في أوكرانيا اليوم، الإثنين، إذ سيطرت على قرية في منطقة دونيتسك وحققت تقدما في مواقع استراتيجية في منطقة خاركيف وصدت عددا من الهجمات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، إن قواتها سيطرت على قرية سيمينيفكا شمال غرب أفدييفكا، فيما قالت إنها "هزمت القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في عدد من القرى الأخرى بالمنطقة".

وأعلنت روسيا عن هزيمة القوات الأوكرانية في مناطق سينكيفكا في منطقة خاركيف وفي عدد من النقاط الأخرى على طول خط المواجهة. وقالت أيضا إنها استهدفت ورش الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وبدورها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن قواتها تصدت لهجمات العدو بالقرب من سيمينيفكا، مضيفة أن جنودها صدوا عددا من الهجمات الروسية الأخرى.

وتسيطر روسيا على حوالي 18% من الأراضي الأوكرانية في المناطق الشرقية والجنوبية، وتواصل التقدم منذ فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف عام 2023 في تحقيق تقدم كبير ضد القوات الروسية المتمركزة بشكل جيد.

وفي فبراير/شباط، أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بالتوغل بشكل أكبر داخل أوكرانيا بعد السيطرة على بلدة أفدييفكا، إذ قال إن القوات الأوكرانية اضطرت إلى الفرار وسط الفوضى، فيما أعلنت أوكرانيا انسحابها من أفدييفكا.