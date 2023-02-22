تقرير: روسيا وإيران تتعاونان لتطوير نظام لتعطيل الطائرات المسيّرة

وأشار التقرير إلى أن "المشروع قد يكون مرتبطًا بحرب الطائرات دون طيار في أوكرانيا، وأن المشروع يقوده خبراء إيرانيون وصلوا إلى سوريا مؤخرًا لإدارة مشاريع عسكرية مع روسيا".

كما لفت إلى أن "إيران أثبتت بالفعل قدرة محدودة على السيطرة على الطائرات دون طيار في العراق ودول أخرى، وأنه في الآونة الأخيرة تم الإبلاغ عن عدد من الحالات في المنطقة التي قد تكون لها صلة بالمشروع الإيراني الروسي".

وأفاد التقرير بأنه "من المرجح أن تكون موسكو وطهران قد استعانتا بمشروعهما المشترك على بعض التقنيات التي تم تهريبها عبر الولايات المتحدة، وأنه تم مؤخرًا الكشف عن شبكة تهريب إيرانية في أمريكا تعمل خصيصًا لهذا الغرض".

إلى ذلك، تشير التقارير الدولية، إلى وجود تعاون عسكري بين روسيا وإيران، وتحديدًا في مجال الطائرات المُسيرة، الأمر الذي يقلق الإسرائيليين.

من جهته، أكد السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، أن "موسكو حريصة على عدم نقل أي تكنولوجيا لإيران يمكن استخدامها ضد إسرائيل".