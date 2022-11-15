الزعيم الكمبودي يعلن إصابته بكورونا بعد استضافته قمة آسيان

قال رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، اليوم الثلاثاء، إن نتيجة اختباره لكوفيد-19 جاءت إيجابية بعد استضافته أكثر من عشرة من قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن، في قمة في بنوم بنه.

وأوضح سين على "فيسبوك" أن نتيجة اختبار كوفيد جاءت إيجابية لدى وصوله إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين، لكنه لم يكن يعاني أعراضا.

وبعد فترة وجيزة، أعلن البيت الأبيض أن بايدن "جاءت نتيجة اختباره سلبية هذا الصباح"، وأنه لم يكن على تماس مباشر مع هون سين بموجب القواعد الصحية للحكومة الأميركية.

وكان بايدن البالغ 79 عاما اشتكى في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، من أنه يعاني "نزلة برد خفيفة".

كما أجرى هون سين لقاءات بدون كمامة مع ثمانية قادة آخرين في قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، من بينهم قادة الصين واليابان وأستراليا وكندا.

واختتم اجتماع آسيان الأحد.

وكتب على "فيسبوك": "أيها المواطنون الأعزاء! لقد ثبتت إصابتي بكوفيد-19"، موضحا أنه كان يخضع للاختبار يوميا وكانت كل النتائج سلبية.

وأضاف: "لست متأكدا من الوقت الذي التقطت فيه الفيروس، لكن عندما وصلت أخذ الإندونيسيون عينة مني في المساء، وفي الصباح تأكدت إصابتي بكوفيد-19".

وقال إنه "من حسن الحظ" أنه وصل إلى بالي في وقت متأخر، وتغيّب عن عشاء مع زعماء آخرين.

وأشار إلى أنه لأسباب تتعلق بالسلامة، سيعود الوفد الكمبودي إلى بلاده الثلاثاء، ما يعني أنه سيغيب عن اجتماعات مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة أبيك في بانكوك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.