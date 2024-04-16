وسط المخاوف من حرب إقليمية.. ما دور "القناة السويسرية"؟

تؤدي سويسرا دورًا دبلوماسيًّا مهمًّا في معادلة التوتر بين طهران وتل أبيب، إلى الحد الذي دفع وسائل إعلام عبرية إلى الحديث عن حاجة ماسة لهذا الدور، بالتزامن مع مخاوف من حرب إقليمية بين إيران وإسرائيل.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تطرقت، الليلة الماضية، إلى هذا الدور، وعدَّت قناة الاتصال الدبلوماسية السويسرية قاعدة أساسية للمحادثات والرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن، اللتين لا تجمعهما علاقات دبلوماسية منذ 40 عامًا.

وأضافت الصحيفة أن التوتر الراهن أفرز حاجة ملحة لإجراء اتصالات ومباحثات بين طهران وواشنطن، وأنهما تضطران للتواصل عبر وسطاء، ومن ثم برز خلال الأسبوع الماضي دور "القناة السويسرية".

ووفق الصحيفة العبرية، منذ أن قطعت طهران وواشنطن العلاقات في نيسان/ أبريل 1980 إثر مهاجمة السفارة الأمريكية واحتجاز عشرات الموظفين في السفارة في طهران، وجدت سويسرا نفسها وسيطًا سريًّا فعالًا بين البلدين طوال العقود الماضية، ونجحت في حل العديد من الأزمات.

وأكدت أن الدور السويسري برز خلال الأيام التي سبقت الهجوم الإيراني على إسرائيل، مع أن وزارة الخارجية في برن رفضت التطرق أو كشف العمليات التي باشرها دبلوماسيوها في سفارتها في طهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر أمريكية وإيرانية على السواء أكدت أن سويسرا قامت بدور حيوي في نقل الرسائل المتبادلة بين البلدين.