لماذا تأجلت زيارة بوتين إلى تركيا؟

في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام رسمية روسية، تأجيل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا، كشف مصدر دبلوماسي أن أنقرة ستبدي استعدادها لتنظيم لقاء بين الزعيم الروسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع في تركيا لوكالة "تاس" الروسية، إن "الزيارة المقررة لبوتين إلى تركيا في الـ12 من فبراير/شباط الجاري، تأجلت لسبب مجهول"، دون أن يذكره.

وقبل ذلك، صرَّح مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "نوفوستي" أن زيارة بوتين إلى تركيا من المتوقع أن تتم في أواخر أبريل/نيسان أو أوائل مايو/أيار.

وكانت الصحفية في "حرييت" وكاتبة العمود في قناة "سي إن إن" تورك، هاندي فيرات، أكدت إلغاء الزيارة.

وردًّا على ذلك، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "الاستعدادات للتواصل بين بوتين وأردوغان مستمرة"، لكنه "رفض تأكيد تأجيل الزيارة أو تحديد موعدها".