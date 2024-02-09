لماذا تأجلت زيارة بوتين إلى تركيا؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام رسمية روسية، تأجيل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا، كشف مصدر دبلوماسي أن أنقرة ستبدي استعدادها لتنظيم لقاء بين الزعيم الروسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع في تركيا لوكالة "تاس" الروسية، إن "الزيارة المقررة لبوتين إلى تركيا في الـ12 من فبراير/شباط الجاري، تأجلت لسبب مجهول"، دون أن يذكره.
وقبل ذلك، صرَّح مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "نوفوستي" أن زيارة بوتين إلى تركيا من المتوقع أن تتم في أواخر أبريل/نيسان أو أوائل مايو/أيار.
وكانت الصحفية في "حرييت" وكاتبة العمود في قناة "سي إن إن" تورك، هاندي فيرات، أكدت إلغاء الزيارة.
وردًّا على ذلك، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "الاستعدادات للتواصل بين بوتين وأردوغان مستمرة"، لكنه "رفض تأكيد تأجيل الزيارة أو تحديد موعدها".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام روسية وتركية أن زيارة بوتين إلى تركيا من المفترض أن تتم في الـ12 من فبراير، وفي الوقت نفسه، لم يؤكد الكرملين هذا الموعد، مشيرًا أنه سيتم الإعلان عن موعد الزيارة في حينه.
وفي غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي في أنقرة لـ"نوفوستي"، إن "الجانب التركي سيعلن مرة أخرى خلال الزيارة عن استعداده لتنظيم اجتماع بين بوتين وزيلينسكي".
وأضاف المصدر: "كما تعلمون، فإن أردوغان يخرج بفرضية مفادها أنه لن تكون هناك أطراف خاسرة في عملية السلام". مشيرًا أن "المباحثات مع المسؤولين الروس خلال الزيارة، ستركز على استعداد أنقرة لتنظيم الاجتماع للقادة لضمان وقف إطلاق النار ووقف الخسائر البشرية".
وأشار إلى أن "الهدف الرئيس لتركيا هو وقف إراقة الدماء. لا توجد أهداف أخرى".
وفي وقت سابق، صرَّح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة.