"الغارديان": تحوّل في الموقف الدبلوماسي الأمريكي تجاه إسرائيل

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية تزايد المشاعر العالمية ضد إسرائيل، في ظل تطورات الحرب في غزة.

واعتبرت الصحيفة، في تقرير لها، أن قرار الولايات المتحدة الامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن بشأن وقف إنساني لإطلاق النار يدل على تحوّل في الموقف الدبلوماسي الأمريكي.

وأوضحت أن التوترات تعمقت بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مع تصاعد الضغوط الدبلوماسية فيما يتعلق بالصراع الدائر في غزة.

التقرير ذكر أنه على الرغم من التصريحات الأمريكية العلنية الداعمة للحملة العسكرية الإسرائيلية، فإنه خلف الأبواب المغلقة، أصبحت الخلافات بين الطرفين والقضايا التي لم يتم حلها والتي تحيط بإستراتيجية إسرائيل واضحة بشكل متزايد.

وبحسب الصحيفة، فإن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس جو بايدن في سان فرانسيسكو، والتي يبدو أنها تؤيد عمليات إسرائيل في غزة وادعاءاتها فيما يتعلق باستخدام مستشفى الشفاء من قبل حركة حماس، أعطت موافقة واضحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، فإن هذا الدعم العام يتناقض مع نمط من الحذر الخاص والتوترات المتصاعدة في العلاقات الثنائية.