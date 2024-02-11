زيلينسكي يعيّن ألكسندر بافليوك قائداً للقوات البرية الأوكرانية

عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الجنرال ألكسندر بافليوك النائب الأول السابق لوزير الدفاع الأوكراني، قائداً للقوات البرية الأوكرانية.

وأقال مجلس الوزراء الأوكراني، السبت، بافليوك من منصبه، في إطار حركة تغييرات في قيادة الجيش الأوكراني، كان زيلينسكي قد كشف عنها في وقت سابق.

وكان منصب قائد القوات البرية سابقًا باسم ألكسندر سيرسكي القائد الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وبموجب مرسوم آخر، أقال زيلينسكي سيرغي نيف من قيادة القوات المشتركة في الجيش الأوكراني، وتعيين يوري سودول بدلاً منه، إضافة إلى تعيين إيغور بلاخوتا قائداً لقوات الدفاع في الجيش.