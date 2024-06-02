بكين: لصبرنا "حدود" بشأن بحر الصين الجنوبي
حذّر وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، اليوم الأحد من أن لصبر بلاده "حدودا" في بحر الصين الجنوبي، بعد سلسلة مواجهات بين سفن صينية وأخرى فيليبينية قرب شعاب مرجانية متنازع عليها.
وأعلن وزير الدفاع الصيني أن بلاده "ستتحرك بحزم وقوة" لمنع استقلال تايوان، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وقال دونغ في منتدى حوار شانغريلا الدفاعي في سنغافورة إن "جيش التحرير الشعبي الصيني كان دائما قوة كبيرة وصلبة في الدفاع عن توحيد الوطن الأم، وسيتحرك بحزم وقوة في كل حين لمنع استقلال تايوان وضمان عدم نجاحها أبدا في محاولاتها".
وأكد جون أن بلاده منفتحة على إجراء اتصالات عسكرية مع الولايات المتحدة، بعد أن عقد وزيرا دفاع البلدين أول محادثات معمقة وجها لوجه منذ 18 شهرا.
وأضاف دونغ "كنا دائما منفتحين على التبادلات والتعاون، لكن هذا يتطلب من الجانبين أن يلتقيا في منتصف الطريق"، مضيفا "نعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من التبادلات تحديدا لأن هناك خلافات بين جيشينا".
واستخدمت سفن عسكرية صينية مدافع مياه ضد قوارب فيليبينية مرات عدة في المياه المتنازع عليها والتي تطالب بكين بالسيادة عليها بالكامل تقريبا. كما وقعت اصطدامات بين سفن أسفرت عن إصابة عدد من العسكريين الفيليبينيين.