بكين: لصبرنا "حدود" بشأن بحر الصين الجنوبي

حذّر وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، اليوم الأحد من أن لصبر بلاده "حدودا" في بحر الصين الجنوبي، بعد سلسلة مواجهات بين سفن صينية وأخرى فيليبينية قرب شعاب مرجانية متنازع عليها.

وأعلن وزير الدفاع الصيني أن بلاده "ستتحرك بحزم وقوة" لمنع استقلال تايوان، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقال دونغ في منتدى حوار شانغريلا الدفاعي في سنغافورة إن "جيش التحرير الشعبي الصيني كان دائما قوة كبيرة وصلبة في الدفاع عن توحيد الوطن الأم، وسيتحرك بحزم وقوة في كل حين لمنع استقلال تايوان وضمان عدم نجاحها أبدا في محاولاتها".