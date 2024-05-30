مع انتهاء اليوم الأول.. تسجيل 5 مرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية

أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، تسجيل 5 مؤهلين للترشح الأولي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها، في 28 من يونيو/حزيران المقبل.

وقال رئيس لجنة أمن الانتخابات الرئاسية في إيران مجيد مير أحمدي للصحفيين ، إنه "مع انتهاء اليوم الأول لقبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، تم تسجيل 5 مرشحين مؤهلين للتسجيل الأولي".

وبحسب وسائل إعلام رسمية، فإن من بين أبرز المرشحين سعيد جليلي، مرشح التيار الأصولي المتشدد، ومحمد مهدي إسماعيلي وزير الثقافة في الحكومة الحالية.

ولفت مير أحمدي، إلى "توفير إمكانية إجراء الانتخابات إلكترونيًا، وبدء عملية الإعداد لإجراء الانتخابات في الخارج بمساعدة وزارة الخارجية".

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز"، إن المرشحين المسجلين في اليوم الأول هم: "النائب عباس مقتدائي، ومحمد رضا صباغيان، ومصطفى كواكبيان، وقدرت علي حشمتيان، وسعيد جليلي".