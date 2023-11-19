تقرير: حرب غزة تقلق إيران مع اقتراب الانتخابات التشريعية

بدأت إيران استعداداتها لإجراء انتخابات برلمانية على وقع الحرب في غزة وصعوبات اقتصادية، تخشى طهران من تأثيرها على مستوى التصويت، بحسب تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي.

ويقول التقرير إن العديد من المحافظين يتسابقون لإحكام قبضتهم على السلطة، بعدما فتحت الجمهورية الإسلامية باب التسجيل للترشح في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الأول من آذار/مارس 2024.

وأعلن المسؤولون أنه من بين 24.982 متقدمًا، تم استبعاد نحو 28% منهم في مرحلة الفحص الأولي، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين الذين يتنافسون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدًا قبل شهر واحد من التصويت، بحسب التقرير.