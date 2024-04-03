كيف علق روحاني على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق‎؟

اعتبر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية بلاده في دمشق يهدف لتوسيع نطاق الحرب، مبينًا أن "المرشد علي خامنئي يمنع ذلك".

وتعليقًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، يوم الإثنين الماضي، قال روحاني في بيان مقتضب: "إسرائيل تريد من هذا الهجوم توسيع نطاق الحرب في المنطقة، لكن وبلا شك فإن هذه الخطة ستفشل بحكمة المرشد علي خامنئي وتدبيره".

وتلقت طهران ضربة موجعة في اغتيال سبعة من كبار الضباط والمستشارين في الحرس الثوري خلال هجوم إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية في دمشق.

وكان من بين القتلى مسؤول فيلق القدس في سوريا ولبنان، العميد محمد رضا زاهدي، ومساعده الشخصي العميد محمد هادي حاج رحيمي.