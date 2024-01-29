"المصائب لا تأتي فرادى".. هل يعد نتنياهو أيامه الأخيرة؟

"المصائب لا تأتي فرادى"، لسان حال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه أحد أسوأ فصول حياته السياسية.

يعد نتنياهو أطول رؤساء إسرائيل بقاءً في الحكم، لكن طموحه السياسي بأن يكون "زعيمًا تاريخيًا" قاده إلى نفق مظلم، آخره حرب غزة التي بدأها قبل 115 يومًا ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأدى إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين، وهو الهجوم الذي اتهم بالفشل في التنبؤ به.

وتمثل حرب غزة الخيط الفاصل في حياة "بيبي" السياسية، كما يُلقب في إسرائيل، إذ إنه رغم 115 يومًا لم يحقق أيًا من الأهداف التي أعلن عنها.

وعلى إثر ذلك، تزايدت المعارضة الداخلية بوجه حكومته التي وصفت بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، على وقع اتهامات بالفشل في التنبؤ بهجوم 7 أكتوبر، وإدارة حرب غزة، وعدم التمكن من إطلاق سراح المحتجزين، إلى جانب تعاظم معضلة حزب الله في الشمال، والتهديدات الإيرانية.