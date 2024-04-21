سياسة "العصا والجزرة".. واشنطن تعاقب كتيبة إسرائيلية وتقر تمويلا سخيا

تُراوح العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مكانها من عدم الاستقرار الذي لم يمسّ الجوهر، لكنه بلغ نقطة غير مسبوقة تتعلق بفرض عقوبات على وحدة داخل الجيش الإسرائيلي، تزامنا مع إقرار تمويلات كبيرة لتعزيز نظام الدفاع الصاروخي لتل أبيب.

وتتجه الإدارة الأمريكية نحو فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا"؛ بسبب ارتكاب انتهاكات في الضفة الغربية، في خطوة لا سابق لها أثارت انتقادات واسعة من كبار المسؤولين في إسرائيل.

وتشمل العقوبات الحرمان من برامج التدريب والدعم المالي للكتيبة، لكنّ هذه العقوبات لن تكون مؤثرة بأي شكل على قدرات الجيش الإسرائيلي، الذي لا يزال يحظى عمومًا بدعم أمريكي مطلق، وفق مراقبين.

إجراء غير مسبوق

وبقطع النظر عن أهميتها ودرجة تأثيرها، فإنّ قرار فرض العقوبة بحد ذاته مثّل تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه تل أبيب، وفق متابعين؛ فلم يسبق أن لجأت أية إدارة أمريكية إلى هذا الإجراء.

ويمثّل هذا التزامن بين تقديم تمويل سخي وفرض العقوبة نقطة فارقة في تحديد طبيعة الاستراتيجية التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه تل أبيب، وهي استراتيجية قائمة على ثنائية "التمويل والعقاب"، وتحمل قطعًا رسائل إلى الداخل والخارج.

فقد أقرّ مجلس النواب الأمريكي، أمس السبت، حزمة مساعدات بقيمة 17 مليار دولار لإسرائيل، تهدف إلى تعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتوسيعه، وشراء أنظمة أسلحة متطورة.

ويأتي التمويل الجديد بعد شهرين من حزمة مماثلة أقرّتها واشنطن في فبراير الماضي، بقيمة 14,1 مليار دولار.