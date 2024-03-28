أمريكا.. 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "القطة السوداء"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رصدها مكافأة تصل لعشرة ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن مجموعة مشهورة بالقرصنة عبر برامج الفدية، معروفة باسم "القطة السوداء"، أو "بلاك كات".

وكانت المجموعة اخترقت وحدة التكنولوجيا التابعة لمجموعة يونايتد هيلث؛ ما أدى لتعطيل مدفوعات التأمين في أنحاء البلاد.

وأدى الانقطاع الناجم عن الهجوم الإلكتروني في بعض الحالات إلى دفع المرضى والأطباء قيمة الخدمات الطبية.

وقالت "يونايتد هيلث"، الأسبوع الماضي، إنها بدأت في تلبية المطالبات الطبية المتراكمة بأكثر من 14 مليار دولار، بعدما أعادت خدماتها إلى العمل عقب الهجوم الإلكتروني الذي تسبب باضطراب واسع النطاق بدأ في أواخر فبراير.

وقال القراصنة، هذا الشهر، إن "يونايتد هيلث" دفعت فدية قدرها 22 مليون دولار، في محاولة لاستعادة أنظمتها، من دون الإعلان ما إذا كانوا قد أعادوا خدمات الشركة بعد تلقي الأموال.

لكن المجموعة، بعد ذلك، نشرت بيانًا مزيفًا على موقعها الإلكتروني، زعمت فيه أن السلطات تمكنت من وضع يدها على أنشطتها، فيما يبدو أنه محاولة للادعاء أن أنشطتها توقفت.