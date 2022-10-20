بريطانيا تجري انتخابات لاختيار بديل ليز تراس الأسبوع المقبل

أعلن مسؤول بريطاني، اليوم الخميس، أن البلاد ستشهد إجراء انتخابات لاختيار خلف لرئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة ليز تراس على رأس حزب المحافظين، بحلول 28 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال غراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المؤثرة التي تضم عددا من نواب مجلس العموم البارزين: "سيكون من الممكن إجراء اقتراع واستكمال انتخابات القيادة بحلول يوم الجمعة 28 تشرين الأول/أكتوبر؛ لذا سيكون لدينا زعيم جديد في المنصب قبل البيان المالي في الحادي والثلاثين منه (تشرين الأول/أكتوبر)".

من جهته، دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة "الآن" بعد إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها.

وقال زعيم حزب العمال: "لا يمكن للمحافظين الرد على أزمتهم الأخيرة بإشارة من إصبعهم وإعادة خلط الأشخاص في القيادة من دون موافقة الشعب البريطاني. نحتاج إلى انتخابات عامة.. الآن".

وأضاف أن حزب المحافظين "أظهر أنه لم يعد لديه تفويض للحكم".

وتابع: "بعد 12 عاما من إخفاقات المحافظين، يستحق الشعب البريطاني أفضل بكثير من هذه الفوضى المتكررة".

وقال ستارمر أيضا: "الآن دمروا الاقتصاد بشدة لدرجة أن الناس يواجهون دفع مبلغ 500 جنيه إسترليني (563 دولارا) شهريا إضافية على قروضهم العقارية. وإصلاح الضرر الذي أحدثوه سيستغرق سنوات".

وأردف: "كل واحدة من هذه الأزمات صُنعت في داونينغ ستريت لكن الشعب البريطاني دفع ثمنها. كل واحد منهم ترك بلدنا أكثر ضعفا وأسوأ حالا".

يذكر أنه وبعد 6 أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة، أعلنت ليز تراس استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها، بعد مواجهتها النكسة تلو الأخرى وصولا إلى استقالة وزيرة الداخلية والجلسة الصاخبة الأخيرة في البرلمان.

وقالت تراس أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن: "في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها".

وأضافت: "لذلك تحدثت إلى جلالة الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين"، موضحة أن عملية اختيار النواب لخلف لها "ستستكمل خلال الأسبوع القادم".

وكانت تراس اعترفت، الخميس، بأنها واجهت "يوما صعبا"، الأربعاء، لكنّها شددت على وجوب أن تركّز الحكومة جهودها على أولوياتها. وقال المتحدث باسمها إنها تريد من الحكومة التركيز بنسبة أكبر على "إنجاز الأولويات" و"بنسبة أقل على السياسة".