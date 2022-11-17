بينهم أجانب.. المجلس العسكري في بورما يطلق سراح 700 سجين

أعلن المجلس العسكري في بورما اليوم الخميس، أنه سيطلق سراح 700 سجين، من بينهم سفيرة بريطانية سابقة وصحافي ياباني ومستشار أسترالي لحكومة أونغ سان سو تشي، المدنية التي تمت الإطاحة بها.

وقال مسؤول بورمي رفيع لوكالة "فرانس برس" إن "السفيرة البريطانية السابقة فيكي بومان، والمستشار الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل، والصحافي الياباني تورو كوبوتا، سيطلق سراحهم بمناسبة العيد الوطني للبلاد".

واعتقلت بومان، التي شغلت منصب السفيرة من عام 2002 إلى 2006 مع زوجها في آب/أغسطس لعدم تصريحها بأنها تعيش في عنوان مختلف عن العنوان المذكور في شهادة التسجيل للأجانب، وحكم عليهما بالسجن لمدة عام.

وأضاف المسؤول أن زوجها الفنان البارز هتين لين، سيطلق سراحه أيضًا.

وكان الأسترالي شون تورنيل، يعمل مستشارًا لزعيمة بورما المدنية سو تشي، عندما تم اعتقاله بعد وقت قصير من الانقلاب العسكري في شباط/فبراير العام الماضي.

وفي أيلول/سبتمبر أدين هو وسو تشي، من قبل محكمة عسكرية مغلقة بخرق قانون الأسرار الرسمية وحكم عليهما بالسجن 3 أعوام.

أما الياباني كوبوتا، البالغ 26 عامًا فقد اعتقِل في تموز/يوليو بالقرب من تجمّع مناهض للحكومة في يانغون مع مواطنين بورميين اثنين، وحكم عليه بالسجن 10 أعوام.

وأفاد مراسل "فرانس برس" بأن عائلات المساجين تجمعت أمام سجن انسين في يانغون قبل الإعلان المتوقع.