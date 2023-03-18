عمران خان يحذر من رد فعل "قوي" حال اعتقاله

نقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، قوله قبل ساعات من مثوله أمام محكمة أصدرت مذكرات للقبض عليه، إن ردود الفعل على اعتقاله أو محاولة قتله ستكون قوية وعلى مستوى البلاد عموما.

وقاد أسطورة الكريكيت السابق احتجاجات في عموم البلاد بعد الإطاحة به من السلطة العام الماضي، لكنه يواجه عددا كبيرا من الدعاوى القضائية، وحاولت الشرطة القبض عليه يوم الثلاثاء دون جدوى مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع أعضاء في حزبه.

وقال خان: "حياتي مهددة أكثر من ذي قبل.. أشعر بالقلق إزاء رد الفعل على اعتقالي أو أي محاولة لاغتيالي.. أشعر أنه سيكون هناك رد فعل قوي جدا وسيكون رد فعل على مستوى باكستان".

وأشار رئيس وزراء باكستان السابق (70 عاما) إلى أنه شكل لجنة لقيادة حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه في حالة اعتقاله.