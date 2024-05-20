إيران تباشر التحقيق في أسباب تحطم مروحية الرئيس الراحل

أمر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الإثنين، بإجراء تحقيق في سبب تحطّم المروحية التي كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

ونقلت "فرانس برس" عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أنّ باقري أمر "لجنة رفيعة المستوى بفتح تحقيق في سبب تحطّم مروحية الرئيس" الأحد.

وتحطمت المروحية في منطقة جبلية نائية بشمال غربي إيران، مخلفة وراءها أثرا أسود يمتد لمسافة طويلة وسط ضباب كثيف يبدو من خلاله الحطام المتناثر.