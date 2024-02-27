"الغارديان": أوروبا بحاجة لمزيد من الجهد في مجال الدفاع

تتسابق أوروبا لتجنب "لعبة إلقاء اللوم" على سياسة الدفاع، في الوقت الذي تتصارع فيه مع كيفية زيادة إنتاج الأسلحة وسط نقص خطير بالذخيرة في أوكرانيا، وتزايد التساؤلات حول مستقبل الدعم الأمريكي، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإنه "مع دخول حرب أوكرانيا عامها الثالث، وتزايد المخاوف بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي الناتو، يتفق الساسة والدبلوماسيون والخبراء، إلى حد كبير، على أن أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في مجال الدفاع".

وقالت إنه "في حين قامت العديد من الدول الأوروبية بتعزيز إنفاقها الدفاعي، يبقى من غير الواضح مدى الإرادة السياسية للمضي قُدمًا، وما هو الواقع في حقيقة الأمر بالنسبة للبلدان التي اعتمدت لعقود من الزمن على الولايات المتحدة باعتبارها الضامن الأمني لها".

وتساءل جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق للسياسة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي: "هل تمتلك أوروبا القدرة على سد الثغرات التي قد تتركها الولايات المتحدة، الجواب هو لا. أوروبا تعرف ذلك، والصناعة الأوروبية تعرف ذلك، وبوتين يعرف ذلك".

وأضافت أنه "في دوائر السياسة الدفاعية الأوروبية، تنقسم وجهات النظر حول ما يمكن توقعه بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خاصة في ضوء التعليقات الأخيرة التي أطلقها دونالد ترامب بأنه إذا أُعيد انتخابه، فإنه لن يدافع عن حلفاء الناتو الذين فشلوا بتحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي".

وردًّا على سؤال عن مدى خوف صناع القرار الأوروبيين من تأثير رئاسة ترامب المحتملة، قال مسؤول دفاعي أوروبي كبير إنه "كثير"، موضحًا أنه "تحت السطح، هناك، الآن، الكثير مما تتم دراسته واقتراحه فيما يتعلق بتعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا في حال خروج الولايات المتحدة".

وقال هانو بيفكور، وزير دفاع إستونيا: " لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير جذري للغاية؛ لأنني أعتقد حقًّا أنه بقدر أهمية الولايات المتحدة بالنسبة للحلفاء الأوروبيين، فإن الحلفاء الأوروبيين مهمون بالنسبة للولايات المتحدة".

وذكرت كاجسا أولونغرين، وزيرة الدفاع الهولندية، أنه "بغض النظر عن تصريحات ترامب، فإن الحرب في أوكرانيا كانت بمثابة دعوة للاستيقاظ للديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، وأوروبا على وجه الخصوص".