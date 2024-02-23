بسبب أوكرانيا واليمن.. بريطانيا تخصص 5.7 مليار دولار للمسيّرات

قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إنها ستنفق 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار) لتزويد قواتها المسلحة بطائرات مسيّرة على مدى العقد المقبل.

ويأتي الإعلان عن تلك الخطوة من جانب بريطانيا بعدما أظهرت حرب أوكرانيا أهمية الأنظمة غير المأهولة في الصراع.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت أمريكا وبريطانيا بدء ضربات جوية تستهدف الحوثيين.

وقالت في بيان مشترك مع 9 دول أخرى حينها، إن "هدفنا يبقى متمثلاً في تهدئة التوتر واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر".

ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشن ميليشيا الحوثي هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها؛ مساندة للشعب الفلسطيني في غزة، في حربه ضد إسرائيل.