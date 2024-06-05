مودي يعلن فوز التحالف الحاكم بالانتخابات العامة في الهند

ووفقاً للنتائج التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية، يتقدم "التحالف الوطني الديمقراطي" الحاكم بعدد 295 مقعداً من أصل 543 مقعداً في البرلمان، مقابل 231 لتحالف "المؤتمر الوطني الهندي" المعارض.

وبذلك يتجاوز "التحالف الوطني الديمقراطي" الحاكم عتبة 272 مقعداً المطلوبة لتشكيل الحكومة.

وشهدت الهند انتخابات عامة من 7 مراحل، استغرقت 6 أسابيع، وشارك فيها قرابة 650 مليون ناخب من أصل مليار يحق لهم التصويت، لاختيار أعضاء البرلمان المكوّن من 543 مقعداً، بحسب هيئة الانتخابات الهندية.

وتعدّ الانتخابات الهندية واسعة من حيث حجمها والصعوبات اللوجستية المرتبطة بها، حيث أدلى 642 مليون ناخب بأصواتهم في المدن الكبرى وفي المناطق النائية قليلة السكان كجبال الهيمالايا.