بيونغ يانغ: العقوبات الأمريكية "حبل مشنقة" حول رقبة واشنطن

وصف مسؤول كوري شمالي العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده بأنها تحولت إلى "حبل مشنقة حول رقبة" الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم إون تشول لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأربعاء، ونقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار تشول في تصريحاته إلى اهتمام واشنطن بـ"الهيمنة وإخضاع الدول الأخرى"، واصفًا العقوبات بأنها "الأداة الدبلوماسية المفضلة" لدى الإدارة الأمريكية.

ورأى المسؤول الكوري أن العقوبات الأمريكية على بلاده ارتدَّت على واشنطن، وأنها في المقابل أسهمت في تعزيز قوة كوريا الشمالية.

وأشار إلى تطوير بيونغ يانغ للأسلحة النووية، معتبرًا أن ذلك يأتي "ردًّا على التهديدات النووية" من قبل الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية.

وأكد تشول أن فرض المزيد من العقوبات على بيونغ يانع سيدفعها إلى مواصلة تطوير الأسلحة النووية.