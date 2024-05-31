6 أسئلة حول مصير ترامب بعد إدانته في قضية "أموال الصمت"

يُطرح سيل من التساؤلات حول مصير المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بعد إدانته من "هيئة المحلفين" بمحكمة نيويورك، على خلفية قضية ما يُعرف بـ "أموال الصمت".

وأدانت هيئة محلفين في نيويورك، الخميس، ترامب بـ"تزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016".

ولعل السؤال الأكبر الذي طُرح بعد إعلان إدانة الرئيس السابق هو هل سيواجه ترامب عقوبة الشجن؟ وإذا ما سُجن هل يحق له استكمال حملته الانتخابية والترشح للانتخابات المرتقبة في 5 نوفمبر المقبل؟ وإذا فاز هل سيكون بإمكانه ممارسة مهامه أو إصدار عفو عن نفسه؟

ووفق خبراء ومحللين، لن تؤثر الإدانة الجنائية أو الحكم بالسجن على أهلية ترامب أو قدرته على أن يصبح رئيسًا. ومن الناحية النظرية، يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية من السجن إذا نجح في الإطاحة بالرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر.

ويمكن تحديد الأسئلة المحورية التي ترافق قضية ترامب اليوم في 6 أسئلة:

هل سيذهب ترامب إلى السجن؟

لا يُعرف حتى الآن ما العقوبة التي سيفرضها القاضي، إن وجدت. وتقول تقارير إخبارية إنه من النادر أن يُحكم على الأشخاص الذين ليس لديهم سجل إجرامي والذين أدينوا فقط بتزوير سجلات الأعمال بالسجن في نيويورك، وهو ما ينطبق على ترامب، وبالتالي فإن العقوبة الأرجح هي فرض غرامة مالية أو وضع المرشح الجمهوري تحت المراقبة أو الإقامة الجبرية.