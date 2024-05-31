6 أسئلة حول مصير ترامب بعد إدانته في قضية "أموال الصمت"
يُطرح سيل من التساؤلات حول مصير المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بعد إدانته من "هيئة المحلفين" بمحكمة نيويورك، على خلفية قضية ما يُعرف بـ "أموال الصمت".
وأدانت هيئة محلفين في نيويورك، الخميس، ترامب بـ"تزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016".
ولعل السؤال الأكبر الذي طُرح بعد إعلان إدانة الرئيس السابق هو هل سيواجه ترامب عقوبة الشجن؟ وإذا ما سُجن هل يحق له استكمال حملته الانتخابية والترشح للانتخابات المرتقبة في 5 نوفمبر المقبل؟ وإذا فاز هل سيكون بإمكانه ممارسة مهامه أو إصدار عفو عن نفسه؟
ووفق خبراء ومحللين، لن تؤثر الإدانة الجنائية أو الحكم بالسجن على أهلية ترامب أو قدرته على أن يصبح رئيسًا. ومن الناحية النظرية، يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية من السجن إذا نجح في الإطاحة بالرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر.
ويمكن تحديد الأسئلة المحورية التي ترافق قضية ترامب اليوم في 6 أسئلة:
هل سيذهب ترامب إلى السجن؟
لا يُعرف حتى الآن ما العقوبة التي سيفرضها القاضي، إن وجدت. وتقول تقارير إخبارية إنه من النادر أن يُحكم على الأشخاص الذين ليس لديهم سجل إجرامي والذين أدينوا فقط بتزوير سجلات الأعمال بالسجن في نيويورك، وهو ما ينطبق على ترامب، وبالتالي فإن العقوبة الأرجح هي فرض غرامة مالية أو وضع المرشح الجمهوري تحت المراقبة أو الإقامة الجبرية.
ووفق القانون الأمريكي، فإنّ الحد الأقصى للعقوبة على مرتكب جريمة ترامب المتمثلة في تزوير السجلات التجارية هو السجن لمدة تتراوح بين سنة ونصف و4 سنوات.
وإذا عوقب ترامب بما يتجاوز الغرامة المالية، فمن الممكن أن يوضع تحت الإقامة الجبرية في المنزل أو يخضع لحظر التجول بدلاً من السجن.
ومن الممكن أيضًا إطلاق سراح ترامب بكفالة أثناء استئناف إدانته.
كيف يمكن أن تؤثر الإدانة على الانتخابات؟
وفي حين يُنظر إلى قضية المال غير المشروع على نطاق واسع على أنها الأقل أهمية من بين المحاكمات الجنائية التي يواجهها ترامب، فإن حكم الإدانة قد يكون له آثار على الانتخابات.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الحكم بالإدانة قد يكلفه أصواتًا في انتخابات من المحتمل أن يحسمها عشرات الآلاف من الأصوات فقط في عدد قليل من الولايات التي تشهد منافسة.
وقال واحد من كل 4 جمهوريين إنهم لن يصوتوا لترامب إذا أدين في محاكمة جنائية، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" و"إبسوس" للناخبين المسجلين في أبريل الماضي، وفي الاستطلاع نفسه، قال 60% من المستقلين إنهم لن يصوتوا لترامب إذا أدين بارتكاب جريمة.
هل يمكن لـ "مجرم" مُدان الترشح للرئاسة؟
لا يوجد في دستور الولايات المتحدة ما يمنع مُدانًا من محكمة من الترشح لمنصب فيدرالي.
ومع ذلك، قد تنشأ مشاكل إذا حُكم على ترامب بالسجن ثم هَزم الرئيس جو بايدن في نوفمبر المقبل، وقال أليكس راينرت، أستاذ القانون الجنائي في كلية كاردوزو للحقوق، إن "هذا لن يمثل أزمة دستورية في حد ذاته، لكن "منطق الدستور" يملي تعليق العقوبة حتى يترك ترامب منصبه.
وأضاف أنّ "الجميع يتفقون على أن الرئيس لا يستطيع الوفاء بالتزاماته الدستورية إذا كان جالسًا في زنزانة السجن".
هل يمكن للمدان التصويت في الانتخابات؟
يعتمد ذلك على الولاية التي تمت إدانته فيها وما إذا كان المُدان مسجونًا أم لا. وبموجب قانون نيويورك، لن يفقد ترامب حقه في التصويت ما لم يتم إيداعه السجن، وحتى ذلك الحين، سيكون حرًا في التصويت قبل أن يقضي عقوبته أو بعدها.
ويمكن لترامب أيضًا التصويت في الولاية التي يقيم فيها، فلوريدا، والتي تحرم المجرمين المدانين من حقهم في التصويت، ولكن ليس المدانين في الولايات التي يظل فيها هذا الحق سليمًا.
هل يستطيع ترامب الطعن في القرار؟
سيكون بإمكان ترامب الطعن في قرار المحكمة، وقالت كاثرين كريستيان، التي أمضت أكثر من 30 عامًا في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن: "إذا حصل محامو ترامب على رواتبهم، سيقدمون طلبًا لإلغاء الحكم"، وأضافت أنه من المحتمل أن يتم رفض هذا الطلب، لكن يمكن للرئيس السابق بعد ذلك تقديم التماس إلى محكمة الاستئناف المتوسطة في نيويورك، ثم المحكمة العليا فيها للطعن في القرار.
ويقول خبراء في القانون إن فريق ترامب قد يركز أيضًا على نقطة ضعف محتملة في قضية المدعين العامين وهي السماح للمحلفين بالاختيار من بين 3 جرائم أساسية محتملة يُزعم أن الرئيس السابق تآمر للتستر عليها، دون الحاجة إلى الكشف عن أي منها.
ووفق قولهم إذا رأت محكمة الاستئناف أن إحدى تلك القضايا الأساسية - واحدة فقط - لا تشكل في الواقع جريمة تستحق الإدانة فعندها يمكن أن يسقط الحكم بأكمله".
وستستغرق عملية الطعون شهورًا، ومن غير المرجح أن تنتهي قبل الانتخابات.
هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه إذا أصبح رئيسًا؟
لا يمكن لترامب القيام بهذه الخطوة، لأن القضية مرفوعة من قبل المدعين العامين على مستوى الولاية، وليس المدعين الفيدراليين.
وتقع سلطة العفو عن جرائم ولاية نيويورك على عاتق حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، وهي ديمقراطية تنتهي فترة ولايتها، في العام 2027. ولم يشر بيانها بعد الحكم إلى أنها تفكر في العفو عنه، لا سيما أنه خصم مرشح حزبها للانتخابات المقبلة.
وقالت هوتشول في أول تعليق على إدانة ترامب إنه "لا أحد فوق القانون".
ويُذكر أن ترامب يواجه أيضًا قضيتين للتدخل في الانتخابات – واحدة على مستوى الولاية والأخرى على المستوى الفيدرالي – بسبب محاولته المزعومة إحباط نتيجة انتخابات 2020، وتُهمة فيدرالية منفصلة بشأن الاحتفاظ المزعوم بوثائق سرية.
ولا يبدو من المرجح أن يحاكم في أي منهما قبل الانتخابات، بعد أن نجح الفريق القانوني لترامب في تأخير المحاكمة عبر موجة من الاقتراحات والطعون.