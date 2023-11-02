تقرير: بوتين يريد إثارة الغضب تجاه الغرب بشأن الصراع في الشرق الأوسط

كشف تقرير نشره موقع "إنسايدر" الأمريكي أن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إستراتيجية تعتمد على "إثارة الغضب" تجاه الغرب بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر الموقع في تقرير، أن "بوتين على استعداد لتحدّي حتى علاقاته الطيبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أمل الحصول على الدعم من الدول التي تعارض الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وأضاف أن الأحداث الأخيرة في داغستان "اتخذت منحى غير متوقع عندما أطلق بوتين ادعاءات بأن الغرب كان مسؤولاً عن الاضطرابات".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، قال بوتين إن شبكات التواصل الاجتماعي حرّضت على تلك الأحداث، وأشار إلى أن أوكرانيا قد تكون مصدر ما نشرته تلك الشبكات، وبمشاركة أجهزة خاصة غربية، وعلاوة على ذلك اتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء حرب إسرائيل على قطاع غزة، بحسب الموقع.

ووفق الموقع، "تشكل التصريحات التي أدلى بها بوتين جزءًا من إستراتيجية أوسع لإقناع العالم بأن الغرب خصم، وتقتنع بعض الدول بهذه السردية".