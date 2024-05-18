غضب على ضفتي الأطلسي.. باريس تدعو موسكو للاحتفاء بـ"إنزال النورماندي"

أشعلت دعوة وجهتها باريس إلى موسكو، لحضور الاحتفال بذكرى إحدى أبرز المحطات في الحرب العالمية الثانية، موجة غضب على ضفتي الأطلسي؛ لما تنطوي عليه الدعوة من بعد رمزي، ومرونة حيال روسيا التي تحارب أوكرانيا في تحد للمعسكر الغربي.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" إن قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعوة ممثل عن الحكومة الروسية لحضور احتفال الشهر المقبل بالذكرى الـ80 لإنزال نورماندي، أثار غضب البيت الأبيض وبعض القادة الأوروبيين.

وأبلغ مسؤولان في إدارة الرئيس جو بايدن، المجلة بأنه رغم استياء البيت الأبيض إلا أن الدعوة الفرنسية وجهت لروسيا وستتفهمها واشنطن، وأعربا عن أملهما في أن يذكّر الاحتفال بأن "الروس قاتلوا بالفعل نازيين حقيقيين في السابق، وليس نازيين وهميين في أوكرانيا"، في إشارة الى الخطاب الإعلامي الروسي الذي يصف قادة كييف بالنازيين.

ودعت فرنسا ممثلًا عن الكرملين لحضور الاحتفال، وهو ما يتيح فرصة تلاقٍ مع الرئيس بايدن في المسارات الرسمية للاحتفال.

ومن غير الواضح، حتى اللحظة، من سيمثل الكرملين في الاحتفال الذي يعيد إلى الأذهان تحالف الغرب مع روسيا من أجل القضاء على النازية.