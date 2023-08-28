السلطات الأمريكية تكشف دوافع واقعة إطلاق النار في فلوريدا

وأعلنت السلطات، الأحد، اسم المسلّح الأبيض الذي قتل 3 من أصحاب البشرة السوداء بالرصاص في جاكسونفيل، مشيرة إلى أنه يُدعى "رايان كريستوفر بالميتر، ويبلغ من العمر 21 عامًا.

وذكر قائد شرطة جاكسونفيل "تي.كيه ووترز"، خلال مؤتمر صحفي أن "المشتبه به ليس له تاريخ إجرامي، وأنه اشترى الأسلحة المستخدمة بشكل قانوني".

وأضاف: "لم يكن هناك سجل جنائي"، مبينًا أن الشيء الوحيد المسجل في الملفات هو مكالمة هاتفية مع شقيقه بشأن واقعة عنف أسري.