تاكر كارلسون يكشف موعد بث مقابلته مع بوتين

أعلن تاكر كارلسون، المذيع الأمريكي المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، أنّ المقابلة التلفزيونية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستُبثّ على موقعه الإلكتروني، مساء اليوم الخميس.

ويتمتّع كارلسون بشعبية واسعة في الولايات المتحدة، وهو شخصية مثيرة للجدل طردته فوكس نيوز قبل بضعة أشهر، فانتقل إلى تقديم برنامج على موقعه الإلكتروني وعلى منصة إكس.

وأجرى كارلسون المقابلة مع بوتين في روسيا، في زيارة لقيت تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

وقال المذيع في مقطع فيديو، الثلاثاء، فصّل فيه الأسباب التي دفعته للسفر إلى روسيا لمقابلة بوتين، إنّ "معظم الأمريكيين غير مطّلعين، وليست لديهم أيّ فكرة عمّا يحدث في المنطقة، هنا في روسيا أو على بُعد 600 ميل في أوكرانيا".