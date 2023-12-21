التشيك.. 10 قتلى إثر إطلاق النار في جامعة وسط براغ
أعلنت الشرطة التشيكية، اليوم الخميس، أنّ مسلّحًا قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي وسط براغ قبل أن يتمّ "القضاء عليه".
وقالت الشرطة عبر منصة "إكس"، إنه "تمّ القضاء على المسلّح، ويجري حالياً إخلاء المبنى"، مشيرة إلى أن "هناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث".
فيما أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل 10 أشخاص بالرصاص في جامعة ببراغ، الخميس، وإصابة نحو 30 آخرين قبل أن تردي الشرطة المسلح.
وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام: "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلح".
وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون بجامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف، التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.
وأفادت قناة "نوفا تي في" الخاصّة بوقوع انفجار ووجود مسلّح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.
وقال وزير الداخلية فيت راكوسان للتلفزيون التشيكي العام، إنّه "لم يتمّ التأكد من وجود مسلّح آخر"، داعياً الناس إلى اتباع تعليمات الشرطة.
وأغلقت الشرطة المنطقة، كما طلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم.