التشيك.. 10 قتلى إثر إطلاق النار في جامعة وسط براغ

أعلنت الشرطة التشيكية، اليوم الخميس، أنّ مسلّحًا قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي وسط براغ قبل أن يتمّ "القضاء عليه".

وقالت الشرطة عبر منصة "إكس"، إنه "تمّ القضاء على المسلّح، ويجري حالياً إخلاء المبنى"، مشيرة إلى أن "هناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث".