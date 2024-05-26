الأولى منذ 4 سنوات.. قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية

وكانت الهيئة قد ذكرت أن كيشيدا يعتزم مناقشة الحظر الصيني على واردات المأكولات البحرية اليابانية وتايوان خلال الاجتماع، إضافة إلى قضايا أخرى.

وأعلن المكتب الرئاسي في سول الخميس الماضي أن زعماء كوريا الجنوبية والصين واليابان سيعقدون أول قمة ثلاثية لهم منذ أكثر من 4 سنوات في سول يومي 26 و27 مايو الجاري.

وقال نائب مستشار الأمن القومي، كيم تاي هيو، إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول سيجري محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد المقبل (اليوم) قبل اجتماعهما الثلاثي يوم الاثنين.

وهذه القمة الثلاثية هي الأولى بين الدول الآسيوية منذ ديسمبر 2019، بعد توقف بسبب جائحة كوفيد-19 وتوتر العلاقات بين سول وطوكيو الناجم عن نزاعات تاريخية.

وأشار كيم إلى أن القمة ستغطي 6 مجالات للتعاون، تشمل الاقتصاد والتجارة والتنمية المستدامة وقضايا الصحة والعلوم والتكنولوجيا وإدارة الكوارث والسلامة والتبادلات الشعبية، مع معالجة القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف: "ستكون القمة بمثابة نقطة تحول لاستعادة وتطبيع نظام التعاون الثلاثي بشكل كامل بين كوريا الجنوبية واليابان والصين".